POL-REK: 220915-1: Audi aus Parkhaus entwendet - Zeugensuche

Frechen (ots) - Ein Fahrzeug soll sich überschlagen haben. Am Dienstagnachmittag (13. September) haben sich bei einem Verkehrsunfall in Frechen zwei Männer (47, 55) leicht verletzt. Rettungskräfte brachten die Patienten zur Behandlung in eine Uniklinik. Gegen 16 Uhr soll der 47-jährige Fahrer eines Renaults auf der Bonnstraße in Richtung Hürth gefahren sein. An ...

