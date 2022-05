Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall mit leichtverletzter Kraftradfahrerin

Ludwigshafen (ots)

Am Morgen des 19.05.2022, gegen 7:00 Uhr, befuhr eine 20-jährige Kraftradfahrerin die B44 aus Mannheim kommend in Richtung Ludwigshafen. Bei dem Versuch, ein vor ihr fahrendes Auto zu überholen, scherte dieses ebenfalls zum Überholen aus. Als die 20-jährige versuchte dem Auto auszuweichen touchierte sie einen erhöhten Bordstein und stürzte dadurch von ihrem Kraftrad. Sie wurde durch den Unfall leichtverletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

