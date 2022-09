POL-REK: 220916-2: Mehrere Frauen per Whatsapp betrogen

Bergheim (ots) - Polizisten sicherten den Einsatzraum Am Freitagmorgen (16. September) gegen 10 Uhr hat ein Bahnmitarbeiter der Polizei einen verdächtigen Gegenstand in einem Waggon der Regionalbahn 38 gemeldet. Polizisten des Rhein-Erft-Kreises sperrten umgehend gemeinsam mit den Beamtinnen und Beamten der Bundespolizei das Bahnhofsgelände an der Kölner Straße weiträumig ab. Experten der Bundespolizei untersuchten ...

mehr