Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Tatverdächtiger nach exhibitionistischen Handlungen vorläufig festgenommen

Moers (ots)

Am Donnerstag gegen 16.00 Uhr hielten sich eine 19-jährige und eine 18-jährige Frau, beide aus Duisburg, an einem See in Schwafheim am Seeweg auf. Beide saßen auf einer Decke und genossen den frühlingshaften Tag.

Dabei fiel ihnen ein Mann auf, der sich in einen Busch zurückzog.

Er hielt sich dort längere Zeit auf. Dabei stand er ca. 30-45 Minuten mit heruntergelassener Hose im Busch und zeigte sich den beiden Frauen in schamverletzender Weise.

Daraufhin riefen die jungen Frauen die Polizei. Der Unbekannte flüchtete zunächst mit einem Fahrrad, konnte aber anhand der Beschreibung durch eine Fahndung der Polizisten noch im Nahbereich an der Bergheimer Straße (parallel der A 40 auf einem verlängerten Feldweg) angetroffen werden. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 36-jährigen Mann aus Moers. Er bestritt die Tat.

Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf, die derzeit noch andauern.

Mögliche Zeugen, die den Tatverdächtigen ebenfalls wahrgenommen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Wache in Moers, Telefon 02841-171-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell