Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - räuberischer Diebstahl endet mit zwei Festnahmen

Wesel (ots)

Am Donnerstag, den 10.03.2022, gegen 15.10 Uhr wurden eine 23-jährige Frau und ein 35-jähriger Mann in einem Geschäft am Neumarkt durch Personal angesprochen, da der Verdacht eines Ladendiebstahls bestand. Darauf reagierte der 35-Jährige äußerst aggressiv und schlug unmittelbar auf den Mitarbeiter des Geschäftes ein. Teile des Diebesgutes blieben im Geschäft zurück. Zielrichtung war Werkzeug. Anschließend flüchtete das Paar aus dem Geschäft. Die beiden Räuber konnten im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung, im Bereich einer Teifgarage gestellt und festgenommen werden. Möglicherweise wurde auf der Flucht noch Diebesgut versteckt. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern derzeit noch an. Der Räuber trug eine auffällige weiße Kappe, deren Schirn nach hinten getragen wurde. Die Mittäterin erschien dem äußeren Eindruck nach schwanger und trug ein rotes Oberteil. Zeugen, die ggfs. ein verdächtiges Paar beim Verstecken von Gegenständen beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Moers (Tel.: 02841-1710) zu melden.

