Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Puderbach (ots)

Am 23.08.2021 kam es im Zeitraum von 16:00 Uhr bis 16:10 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Discounters in der Urbacher Straße in Puderbach. Vermutlich im Rahmen eines Parkmanövers wurde ein blauer Ford Focus im Bereich der vorderen rechten Seite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt, ohne eine Regulierung des entstandenen Schadens zu ermöglichen.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell