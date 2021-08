Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mehrere Einbrüche in Neuwied

Neuwied (ots)

In Neuwied kam es in dem Zeitraum vom 12.08.2021 bis zum 21.08.2021 zu mehreren Einbrüchen in leerstehende und bewohnte Häuser. Dies betrifft Einfamilienhäuser im Bereich Wallstraße, Walther-Rathenau-Straße, Bogenstraße und Johannisstraße. Die Kriminalpolizei Neuwied bittet nunmehr jedwede verdächtige Wahrnehmung, die mit dem Ausbaldowern von Häusern im Zusammenhang stehen könnte, mitzuteilen. Darüber hinaus ist die Kriminalpolizei Neuwied auf Hinweise zu den bereits begangenen Taten angewiesen.

