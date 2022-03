Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Widerstand

Polizeibeamte blieben unverletzt

Wesel (ots)

Am Donnerstagabend gegen 21.35 Uhr fuhren Polizistinnen und Polizisten zum Kornmarkt, da es dort zu Streitigkeiten zwischen dem 60-jährigen Melder und einem 22 Jahre alten Mann aus Wesel gekommen war. Den Beamten gelang es zunächst, die Situation zu schlichten und klärende Gespräche zu führen. Dennoch war die Grundstimmung, insbesondere bei dem alkoholisierten 22-Jährigen sehr aggressiv. Etwa 40 Minuten später rief ein 19-jähriger Weseler die Polizei um Hilfe, da sich der 22-Jährige in seiner Wohnung am Kornmarkt befand und diese nicht verlassen wollte. Man hatte gemeinsam im Laufe des Abends Alkohol getrunken, allerdings war der 22-Jährige zunehmend aggressiver geworden. Daraufhin baten die Polizistinnen und Polizisten den Mann, die Wohnung zu verlassen. Erst mit einer Androhung, ihn in Gewahrsam zu nehmen, stand der Weseler auf, verhielt sich aber zunehmend aggressiver. Auf der Straße beleidigte und beschimpfte er die Beamten, was einige Besucher des Kornmarkts mitbekamen. Da er sich hiernach weigerte, mitzukommen, mussten ihm die Polizisten Handfesseln anlegen. Hierbei sperrte er sich, versuchte nach ihnen zu treten und beschimpfte sie weiterhin lautstark.

Auf der Wache angekommen, weigerte er sich, aus dem Streifenwagen auszusteigen und musste von den Beamten in die Zelle getragen werden. Auch hier beschimpfte er sie weiterhin und versuchte, sich zu wehren.

Ein Arzt entnahm dem 22-Jährigen anschließend eine Blutprobe, da er Alkohol getrunken hatte und der Verdacht bestand, dass er Betäubungsmittel genommen hatte. Den Weseler erwartet jetzt ein Strafverfahren.

Die eingesetzten Polizistinnen und Polizisten blieben unverletzt.

Zeugen, die den Vorfall gestern Abend am Kornmarkt beobachtet haben, werden gebeten, sich auf der Wache in Wesel, Telefon 0281-107-0, zu melden.

