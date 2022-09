POL-GM: Auto rammte Polizeimotorrad - Tatverdächtiger ermittelt

Gummersbach (ots) - Die Kennzeichen GM-DN 79 haben Unbekannte am Montag (12. September) an der Gummersbacher Straße von einem Opel Insignia Kombi gestohlen. Der graue Opel war zwischen 08.00 und 14.00 Uhr auf dem Parkstreifen der Gummersbacher Straße in Höhe des Straßenverkehrsamts abgestellt. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Oberbergischer ...

mehr