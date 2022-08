Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Autofahrer fährt absichtlich auf Polizeimotorrad zu - Polizist leicht verletzt

Radevormwald/Wuppertal (ots)

Am Mittwochmorgen (24. August) hat sich im Grenzgebiet zwischen Radevormwald und Wuppertal der Fahrer eines schwarzen Peugeot 206 einer Polizeikontrolle entzogen und dabei absichtlich ein Polizeimotorrad gerammt. Der Kradfahrer musste mit leichten Verletzungen im Krankenhaus behandelt werden.

Gegen 09.55 Uhr wollte der Kradfahrer auf einem schmalen Verbindungsweg zwischen Radevormwald-Wilhelmstal und Wuppertal-Frielinghausen einen ihm entgegenkommenden Peugeot kontrollieren. Der Fahrer des mit zwei Personen besetzten Peugeot stoppte sein Fahrzeug ab, legte den Rückwärtseingang ein und flüchtete mit hohem Tempo. Nachdem er kurz darauf mit seinem Fahrzeug abermals angehalten hatte, fuhr er auf das ihn verfolgende Polizeimotorrad zu. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge, in dessen Folge der Kradfahrer zu Fall kam. Der auf ein Alter von etwa 35 Jahre geschätzte Fahrer fuhr anschließend über einen angrenzenden Böschungsbereich an dem auf der Fahrbahn liegenden Motorrad vorbei. Der Polizist versuchte noch durch die geöffnete Seitenscheibe an den Fahrzeugschlüssel zu gelangen. Weil der Fahrer hierbei stark beschleunigte, wurde der Beamte mehrere Meter mitgeschleift und stürzte auf die Fahrbahn. Er musste mit leichten Verletzungen zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten zunächst zu keinem Erfolg. An dem Peugeot war ein Kennzeichen mit der Städtekennung HSK angebracht. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

