POL-GM: Geländemotorrad aus Keller gestohlen

Wiehl (ots) - Im Zusammenhang mit einer Geldanlage in die Aufzucht von Cannabis-Pflanzen hat ein Mann aus Wiehl in der vergangenen Woche eine Strafanzeige wegen Betruges erstattet. Der 60-Jährige hatte über das Internet Geld in die Aufzucht von Cannabis-Pflanzen investiert, die für medizinische Zwecke genutzt werden sollten. Die Firma versprach hohe Renditen, im September sollte es zu einer ersten Auszahlung kommen. ...

