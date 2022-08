Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Autofahrerin bei Unfall in Dieringhausen leicht verletzt

Gummersbach (ots)

Bei einem Unfall an der Einmündung Dieringhauser Straße / Auf der Brück ist am Dienstag (23. August) eine Autofahrerin aus Gummersbach leicht verletzt worden. Die 35-Jährige war auf der Dieringhauser Straße in Richtung Vollmerhausen gefahren und beabsichtigte auf das direkt an die Einmündung mit der Straße "Auf der Brück" anschließende Tankstellengelände aufzufahren. Ein 24-jähriger Autofahrer aus Reichshof wollte zu diesem Zeitpunkt von der Straße "Auf der Brück" nach links auf die Dieringhauser Straße abbiegen. Weil er annahm, dass die 35-Jährige nach rechts in die Straße "Auf der Brück" abbiegen wollte, fuhr er los, woraufhin es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge kam. Die Gummersbacherin kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus; die nicht mehr fahrbereiten Autos mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die Dieringhauser Straße gesperrt.

