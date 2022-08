POL-GM: Radfahrer beleidigt Unfallgegnerin und flüchtet

Hückeswagen (ots) - Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei war am Montagnachmittag (22. August) in Hückeswagen im Einsatz. Die Polizei war gegen 15.50 Uhr alarmiert worden, nachdem ein Hückeswagener in seiner Wohnung randaliert hatte. Der stark alkoholisierte Mann war für Gespräche nicht zugänglich und zuvor mit einem großen Messer in der Hand gesehen worden. Da eine Eigen- oder Fremdgefährdung nicht ...

mehr