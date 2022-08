Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Betrug - Geld mit WhatsApp-Masche erbeutet

Bergneustadt (ots)

Seit einiger Zeit sind Betrüger mit der sogenannten WhatsApp-Masche unterwegs - und erbeuten immer wieder Geld. So ist in der letzten Woche ein 61-Jähriger aus Bergneustadt von Betrügern hereingelegt worden. Die Masche läuft immer ähnlich ab: Auf dem Handy von Betroffenen geht eine WhatsApp-Nachricht von einer unbekannten Nummer ein. "Hallo Mama/Hallo Papa, ich bin's. Mein Handy ist kaputt und ich hab eine neue Nummer." Meist können die Betrüger auf diese Weise den Opfern den Namen eines Kindes entlocken und schlüpfen dann in diese Rolle. Kurz darauf kommt die Bitte, dringende Überweisungen zu übernehmen. So auch im Fall des Bergneustädters, der für seine angebliche Tochter zwei Überweisungen tätigte. Erst als die zweite Überweisung wegen Auffälligkeiten bei dem Empfängerkonto zurücküberwiesen wurde, nahm der 61-Jährige persönlich Kontakt mit seiner Tochter auf. Die wusste von alledem nichts und der Bergneustädter musste erkennen, dass er Betrügern aufgesessen war.

