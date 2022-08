Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Vandalismus an Bushaltestelle

Radevormwald (ots)

Gegen 22.10 Uhr haben Unbekannte am Sonntagabend (21. August) an der Kaiserstraße die Scheibe eines Bushaltestellen-Wartehäuschens eingeworfen. Wie eine Zeugin der Polizei berichtete, hatte gegen 22.12 Uhr ein Auto in Höhe der Bushaltestelle im Bereich der Kreuzung Kaiserstraße / Neue Landstraße angehalten. Nachdem kurz darauf das Klirren einer Wartestellenverglasung zu hören war, stiegen die Personen wieder ins Auto und fuhren in Richtung Innenstadt davon. Der Spurenlage nach benutzten die Personen Steine, um die Scheibe einzuwerfen. Weitere Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990 in Verbindung zu setzen.

