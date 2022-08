POL-GM: Rollgerüste und Kompressor gestohlen

Radevormwald (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der B483 in Radevormwald haben sich am Sonntagmittag (21.08.2022) zwei Personen schwere Verletzungen zugezogen. Ein 31- jähriger Autofahrer aus Sprockhövel war um 12:00 Uhr mit seinem Auto auf der B 483 in Richtung Schwelm unterwegs und musste an der Einmündung Jakobsholt (L 130) verkehrsbedingt abbremsen. Ein, ihm folgendes, Motorrad fuhr dem Pkw in der Folge aus ...

