Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 22-Jähriger kam nach Bedrohung mit Messer in Polizeigewahrsam

Gummersbach (ots)

Nach der Bedrohung mit einem Springmesser trat ein 22-Jähriger am frühen Samstagmorgen (20. August) auch gegenüber der alarmierten Polizei aggressiv auf; er verbrachte den Rest der Nacht im Polizeigewahrsam. Die Polizei war gegen 03.30 Uhr zur Brückenstraße gerufen worden, nachdem der alkoholisierte Gummersbacher an einer Bushaltestelle mit einem 23-Jährigen in Streit geraten war. Im Verlauf des Streites zog der 22-Jährige ein Springmesser hervor und hielt es in drohender Art in Richtung seines Kontrahenten. Der 23-Jährige verließ mit zwei Begleitern die Örtlichkeit, woraufhin sich die Situation entspannte. Der hinzugerufenen Polizei gegenüber verhielt sich der 22-Jährige von Beginn an aggressiv und verweigerte jegliche Mitarbeit. Bei einer Durchsuchung schlug und trat er um sich, sodass er schließlich gefesselt werden musste. Zur Verhinderung von weiteren Straftaten kam er anschließend für einige Stunden im Polizeigewahrsam unter. Das mitgeführte Springmesser unterliegt einem gesetzlichen Führungsverbot und wurde sichergestellt. Zudem leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen Bedrohung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ein.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell