LPI-GTH: Brennender Altpapiercontainer

Friedrichroda - Landkreis Gotha (ots) - Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es am späten Samstagabend in der Straße Am Mittelweg beim Teichfest an der Rosenau. Dort hatten sich mehrere Männer geprügelt, wobei auch einige von ihnen verletzt wurden. Zur Aufklärung der begangenen Körperverletzungsdelikte sucht die Gothaer Polizei nun Zeugen, welche Hinweise zu Tätern oder auch benutzten Tatmitteln geben ...

