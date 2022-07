LPI-GTH: Zu schnell mit selbstgebautem Pedelec unterwegs

Eisenach (ots) - Am Freitag und Samstag wurden 2 Anzeigen wegen Einbruch in Gartenlauben aufgenommen. Am Freitag wurde die Polizei gg. 11 Uhr über einen Einbruch in eine Gartenlaube in der Gartenanlage Hörselgrund in Eisenach informiert. Die Tatzeit liegt zwischen Donnerstag und Freitag. Unbekannte Täter brachen die Gartenlaube auf und entwendeten Werkzeug, diverse Haushalts-gegenstände, Bekleidungsgegenstände und Lebensmittel. Das Beutegut wird auf einen Wert von über ...

