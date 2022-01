Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Drogenfund bei Verkehrskontrolle - Festnahme und Durchsuchung

Hamm-Heessen (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle am Freitag, 7. Januar, fanden Einsatzkräfte Drogen im Fahrzeug eines 26-Jährigen. Bei einer Wohnungsdurchsuchung wurden weitere Betäubungsmittel und eine Schreckschuss-Pistole sichergestellt.

Polizisten stoppten das Fahrzeug des 26-jährigen Hammers auf der Walter-Arendt-Straße für eine Verkehrskontrolle - mit Folgen für den Fahrer. Aus dem Fahrzeug des Hammers kam den Einsatzkräften ein starker Cannabis-Geruch entgegen. Ein Drogen-Test und eine Durchsuchung des schwarzen Daimlers bestätigten den anfänglichen Verdacht. Der 26-Jährige hatte vor der Fahrt einen Joint geraucht und in seinem Fahrzeug fanden die Polizisten eine Vielzahl von Klemmverschluss-Tütchen mit Cannabis sowie einen Teleskop-Schlagstock. Aufgrund des bestehenden Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln, wurde unmittelbar im Anschluss an die Verkehrskontrolle auch seine Wohnanschrift durchsucht - mit Erfolg. In der Wohnung konnten diverse weitere Drogen in nicht geringer Menge sichergestellt werden. Die Einsatzkräfte fanden neben Marihuana, LSD und diverser Tabletten auch eine Schreckschuss-Pistole und Amphetamin in der Wohnung des Tatverdächtigen. Eine labortechnische Untersuchung weiterer gefundener Substanzen steht noch aus. Der mutmaßliche Drogenhändler wurde festgenommen und kam in das Polizeigewahrsam. Die weiteren Ermittlungen dauern an.(mg)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell