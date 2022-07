Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Gartenlauben

Eisenach (ots)

Am Freitag und Samstag wurden 2 Anzeigen wegen Einbruch in Gartenlauben aufgenommen. Am Freitag wurde die Polizei gg. 11 Uhr über einen Einbruch in eine Gartenlaube in der Gartenanlage Hörselgrund in Eisenach informiert. Die Tatzeit liegt zwischen Donnerstag und Freitag. Unbekannte Täter brachen die Gartenlaube auf und entwendeten Werkzeug, diverse Haushalts-gegenstände, Bekleidungsgegenstände und Lebensmittel. Das Beutegut wird auf einen Wert von über 500 Euro geschätzt. Durch die Polizei wurde Anzeige aufgenommen und die vorhandenen Spuren wurden gesichert. Die Polizei bittet um Hinweise unter 03691-2610 und der Bezugsnummer 0165682/2022. (anh)

Am Samstag wurde die Polizei über einen Einbruch in eine Gartenlaube der Gartenanlage "Rödigerstraße" informiert. In der Zeit von Mittwoch bis Samstag zogen unbekannte Täter gewaltsam die Eingangstür zur Laube auf. Es wurde diverse Technik und Werkzeug im Wert von ca. 400 Euro entwendet. Die vorhandenen Spuren wurden durch die Polizei gesichert. Auch hier bittet die Polizei um Zeugenhinweise unter 03691-2610 und der Bezugsnummer 0166189/2022. (anh)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell