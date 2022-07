LPI-GTH: Diebstahl von Leitpfosten am Kaufland - Täter gestellt

Eisenach (ots) - Am Samstag gg. 17 Uhr erhielt die Polizei einen Anruf in welchem ein Mann vom Nordplatz in Eisenach mitteilte, dass er den Hilferuf einer älteren Frau hört. Die eingesetzten Beamten konnten die Wohnung ermitteln, aus welcher der Hilferuf kam. Da die Bewohnerin die Tür nicht öffnen konnte, wurde die Feuerwehr alarmiert. Diese gelangte über die Drehleiter auf den Balkon und von dort in die Wohnung. ...

mehr