Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mit E-Bike gegen Straßenschild gefahren

Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)

Am Samstag Abend befuhr eine 42jährige E-Bike-Fahrerin verbotswidrig den Gehweg der Unterpörlitzer Straße in Ilmenau. Aufgrund vermutlicher Unachtsamkeit stieß sie hierbei gegen ein Verkehrsschild und stürzte in der Folge. Da sie keinen Helm trug, zog sie sich beim Sturz leichte Kopfverletzungen zu und musste zur Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht werden. Sachschaden entstand im Rahmen des Verkehrsunfalles nicht.

Bei der Unfallaufnahme wurde durch die Beamten zudem festgestellt, dass das an sich hochwertige E-Bike auffällig amateurhaft umlackiert und umgebaut wurde. Zur gesicherten Klärung der Herkunft und der Eigentumsverhältnisse wurde das Rad durch die Beamten vorerst sichergestellt. (tb)

