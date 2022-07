LPI-GTH: Ermittlungserfolg nach Diebstahl

Ohrdruf - Landkreis Gotha (ots) - Ein Ebike der Marke Fischer im Wert von 800 Euro stahlen ein oder mehrere unbekannte Diebe in der Nacht von Freitag zu Samstag aus einem Schuppen in der Lindemannstraße. Hinweise zum Verbleib des Fahrrads oder Beobachtungen zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0166095/2022 entgegen. (av) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha ...

