LPI-GTH: Briefkasten gesprengt

Manebach (Ilm-Kreis) (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigten derzeit Unbekannte die Schaufensterscheibe eines Einkaufsmarktes in der Goethestraße in Manebach. Der Schaden an der Scheibe wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677 601 124) unter der Hinweisnummer 0165991/2022 entgegen. (tb) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha ...

mehr