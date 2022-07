LPI-GTH: Unfall mit Personenschaden

Ilmenau (ots) - Gestern, gegen 14.00 Uhr befuhr ein 52-Jähriger mit einem Radlader die Straße "Hüttengrund" in Richtung "Trieselsrand" und musste an einer Einmündung verkehrsbedingt halten. Hinter dem Radlader fuhr eine 32 Jahre alte Frau mit einem Suzuki. Offenbar konnte die Frau nicht rechtzeitig bremsen und fuhr mit ihrem PKW auf den Radlader auf. An beiden Fahrzeugen entsteht unfallbedingter Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt. (jd) Rückfragen bitte an: ...

