FW-MH: Mehrere Buchen in Mülheim-Heissen auf Wohnhaus gestürzt. Sturmtief Zeynep beschäftigt die Feuerwehr.

Mülheim an der Ruhr (ots)

Die Feuerwehr Mülheim ist heute seit circa 10 Uhr mit dem aktuellen Extremwetter beschäftigt. Aktuell um 17.15 Uhr waren insgesamt 110 Einsatzkräfte von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr aus Broich und Heißen an insgesamt 15 unwetterbedingten Einsatzstellen im gesamten Stadtgebiet tätig. Eine besondere Einsatzstelle beschäftigte die Feuerwehr an der Buschkante in Heißen, dort sind mehrere 25 Meter hohe Buchen aus einem Waldstück über die Straße in die Dächer der dortigen Wohngebäude gestürzt. Die Häuser wurden auf Grund der Gefährdung weiterer umstürzender Bäume geräumt, die Bewohner kommen bei Verwandten unter. Die Einsatzstelle wurde bereits an einen privaten Baumdienstleister übergeben. Zusätzlich sind bisher drei Brandmeldeanlagen eingelaufen und wurden abgearbeitet und ein vermeintlicher Gasaustritt durch die Einsatzkräfte kontrolliert. Aktuell erwartet der eingerichtete Führungsstab an der Feuer- und Rettungswache 1 weitere Einsatzstellen bis in die Nacht hinein. Von einer Wetterberuhigung wird aktuell in den frühen Morgenstunden ausgegangen. (SDa)

