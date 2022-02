Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Weiterer Zimmerbrand in der Nacht

Bild-Infos

Download

Mülheim an der Ruhr (ots)

In der Nacht zu Montag ereignete sich ein weiterer Zimmerbrand in Mülheim-Winkhausen. Es brannte in einem Anbau eines Mehrfamilienhauses. Bei Ankunft der Feuerwehrkräfte hielten sich keine Personen in diesem Anbau und der weiteren nebenliegenden Wohnung auf. Der Brand wurde durch einen vorgehenden Trupp bekämpft. Gleichzeitig durchsuchte ein zweiter Trupp den Keller des Mehrfamilienhauses. Wegen der länger dauernden Entrauchungsmaßnahmen stellte hier wieder die Freiwillige Feuerwehr den Grundschutz für das Stadtgebiet sicher. Nach zirka zwei Stunden konnte die Einsatzstelle der Polizei zur Brandursachenermittlung übergeben werden. (ALo)

Original-Content von: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, übermittelt durch news aktuell