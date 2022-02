Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Zimmerbrand in der Bahnstraße

Mülheim an der Ruhr

Die Feuerwehr Mülheim wurde am Abend des 02.02.2022 um 21.35 von einem Bewohner eines Wohnhauses in der Bahnstraße darüber informiert, dass im 2. Obergeschoss des Hauses ein Heimrauchmelder wahrzunehmen sei und dass es nach Brandrauch riechen würde. Von der Leitstelle wurden daraufhin Kräfte der Feuerwache 1 und der Feuerwache 2 sowie der Führungsdienst der Feuerwehr Mülheim zum Einsatzort entsandt. Beim Eintreffen der Kräfte an der Einsatzstelle bestätigten sich die Angaben des Anrufers. Sofort ging ein Trupp unter Atemschutz zur Brandbekämpfung in das betroffene Stockwerk vor. Parallel dazu wurden die Bewohner des Stockwerkes aufgefordert, ihre Wohnungen zu verlassen. Während der Maßnahmen erschien der Mieter der Wohnung an der Einsatzstelle. Er teilte den Einsatzkräften mit, dass sich sein Hund noch in der Wohnung befinde. Nach dem die Wohnungstür geöffnet wurde, konnte der Hund unversehrt in Sicherheit gebracht, werden. In der Küche konnten die Einsatzkräfte ein brennendes Elektrokleingerät ausfindig machen. Während der Löschmaßnahmen wurde mittels einem Hochleistungslüfter das Gebäude entraucht. Über den entstanden Sachschaden, sowie über die Ursache des Brandes kann zum jetzigen Zeitpunkt keine Aussage getroffen werden. Durch die anwesende Polizei wurde die Bahnstraße während der Maßnahmen der Feuerwehr voll gesperrt. Bei diesem Einsatz hat sich es wieder einmal gezeigt, wie wichtig es ist, Heimrauchmelder installiert zu haben. Nur durch die frühzeitige Warnung des Rauchmelders und die Aufmerksamkeit des Nachbarn ist es zu verdanken, dass es zu keinem größeren Schaden gekommen ist und das keine Personenschäden zu verzeichnen sind. (THe, TVe)

