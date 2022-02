Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Verkehrsunfall zwischen PKW und Straßenbahn

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Mülheim an der Ruhr (ots)

Auf der Zeppelinstraße in Mülheim-Holthausen ist es heute, Dienstag, den 01.02.2022, gegen 12:30 aus ungeklärter Ursache zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Straßenbahn gekommen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte wurden zwei verletzte Personen angetroffen, niemand war eingeklemmt. Eine Insassin hatte sich bereits in eine nahe gelegene Hausarztpraxis begeben. Durch den Rettungsdienst wurde die Versorgung von den anwesenden Ersthelfern übernommen. Die leicht verletzten Personen wurden anschließend in Mülheimer Krankenhäuser transportiert. Während der Maßnahmen war die Zeppelinstraße für die Dauer von rund 30 Minuten im Bereich zwischen Oppspringkreuzung und Tilsiter Straße voll gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (DSt)

Original-Content von: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, übermittelt durch news aktuell