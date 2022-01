Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Zwei Feuerwehreinsätze in kurzer Folge in der Mittagszeit

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am heutigen Montag kam es um 12:25 Uhr zu einer Alarmierung der beiden Löschzüge der Feuerwachen I und II der Berufsfeuerwehr Mülheim an der Ruhr zu einer Brandmeldeanlage. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte an der Stadthalle fest, dass mehrere Melder eingelaufen waren. Im betroffenen Bereich konnte kein Feuer, jedoch Brandgeruch und -rauch festgestellt werden. Nach umfassender Erkundung der Einsatzkräfte wurden im rückwärtigen Außenbereich des Gebäudes zwei pyrotechnische Nebelsätze festgestellt, die ursächlich für die Auslösung der Brandmeldeanlage waren. Durch Undichtigkeiten im Türbereich und durch Außenluftansaugungen der Lüftungsanlage war Brandrauch in das Objekt gelangt und sorgte für den Alarm. Die Kontrolle der Gebäudeteile und Ursachensuche dauerte ca. 60 Minuten. Die Ermittlungen zum Verursacher hat die Polizei übernommen.

Kurze Zeit später, um 14:19 Uhr wurden beide Löschzüge erneut alarmiert. Ein Anrufer berichtete von einer Rauchentwicklung aus einem Mehrfamilienhaus auf der Sarnsbank in Heißen. An der Einsatzstelle wurde eine Person aus der völlig verrauchten Wohnung von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht. Der Bewohner wurde anschließend vom Rettungsdienst untersucht - er konnte nach Abschluss der Maßnahmen wieder in seine Wohnung. Das auf dem Herd brennende Mittagessen konnte mittels Kleinlöschgerät schnell abgelöscht werden. Nach Belüftung und Kontrolle der Wohnung auf Rauchgase konnten alle Bewohner wieder zurück in ihre Wohnungen. Der Einsatz war nach ca. 30 Minuten abgearbeitet. (HJF + HOP)

