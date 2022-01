Polizei Düren

POL-DN: Bei Flucht gestürzt

Jülich (ots)

Weil er sich einer möglichen Verkehrskontrolle entziehen wollte, flüchtete ein 17-Jähriger am Montagmorgen auf einem Roller- die Flucht endete im Krankenhaus.

Der junge Mann machte sich gegen 10:00 Uhr mit einem Roller von seiner Wohnanschrift in Jülich auf den Weg nach Kirchberg. Beim Einfahren in die Ortslage Kirchberg entdeckte er auf der Wymarstraße in einem Zivilfahrzeug zwei uniformierte Polizisten. Da der 17-Jährige, der einiges zu "verbergen" hatte, eine Verkehrskontrolle befürchtete, setze er auf dem Zweirad zur Flucht an. Er bog vor dem Zivilfahrzeug der Beamten nach links auf die Gegenfahrbahn ab, um anschließend den dortigen Gehweg zu befahren. Beim Überfahren des Bordsteins geriet er dann jedoch ins Schleudern, verlor das Gleichgewicht und stürzte. Die anschließenden Ermittlungen ergaben, dass der Unfallfahrer das Fahrzeug unbefugt in Gebrauch genommen hatte. Außerdem ist er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Und nach einem positiven Drogenvortest folgte dann im Krankenhaus nicht nur die Versorgung der Wunden, sondern auch eine Blutprobenentnahme.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell