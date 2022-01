Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Feuerwehreinsatz: Drei Verletzte Personen nach Verkehrsunfall auf der BAB40

Mülheim an der Ruhr (ots)

Gegen 16:30 Uhr wurde der Berufsfeuerwehr Mülheim an der Ruhr ein Verkehrsunfall auf der BAB40 kurz vor der Ausfahrt Winkhausen in Fahrtrichtung Essen gemeldet. Hier war es vermutlich zu einem Zusammenstoß dreier PKW bei einem Fahrspurwechsel gekommen. Alle drei Fahrzeuge verunfallten, wobei ein Fahrzeug auf die Standspur geschleudert wurde und entgegengesetzt zur Fahrtrichtung auf der Fahrerseite liegend auf dem Standstreifen zum Stehen kam. Die Feuerwehr rettete die eingeschlossene Person mit hydraulischem Rettungsgerät und einem speziellen Rettungsbrett, dem sog. Spineboard, aus Ihrem Fahrzeug liegend und übergab diese zur weiteren Behandlung an den Rettungsdienst der Feuerwehr Mülheim, welcher mit drei Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug vor Ort war. Auch die beiden Fahrer der anderen beteiligten Fahrzeuge wurden leicht verletzt einem Krankenhaus zugeführt. Die Feuerwehr übergab im Anschluss die Einsatzstelle an die Polizei zur Ermittlung der Unfallursache. Insgesamt war die Berufsfeuerwehr Mülheim mit dem zusammengeführten Hilfeleistungszug der Feuerwachen I+II, dem Einsatzleitdienst und dem Direktionsdienst ca eine Stunde vor Ort. (gez. THe, HPa)

