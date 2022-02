Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Öl auf Gewässer

Mülheim an der Ruhr (ots)

Die Feuerwehr Mülheim an der Ruhr wurde heute zu einem "Öl auf Gewässer"-Einsatz auf der Ruhr im Bereich des Wasserkraftwerkes Kahlenberg alarmiert. Mithilfe des Feuerwehrbootes wurden zwei Ölschlängel, eine Art schwimmende und lange Barriere, ins Wasser gelassen, welche den Ruhrarm unterhalb des Kraftwerkes auf der gesamten Breite absperren. Bei der ersten Barriere handelt es sich um eine passive Ölsperre, die über ihre spezielle Vliesfüllung das Öl aufnimmt. Als zweite Barriere wurde eine sogenannte aktive Ölsperre verwendet, welche eine weitere Ausbreitung des Ölfilms entlang der Ruhr durch ihr flüssigkeitsdichtes Spezialgewebe verhindert. In Abstimmung mit der zuständigen oberen Wasserbehörde verbleiben die beiden Ölsperren vorerst in der Ruhr. Im Einsatz waren der Löschzug Broich, sowie der Führungsdienst. Unterstützt wurden die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr, von den Kollegen der Freiwilligen Feuerwehr Broich sowie des Mülheimer DLRG. Nach etwa 2,5 Stunden konnte der Einsatz für die Feuerwehr beendet werden.

