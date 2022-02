FW-MH: Zwei Feuerwehreinsätze im gleichen Haus

Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

Am späten Donnerstag-Abend wurde die Feuerwehr Mülheim an der Ruhr zu einem Gasaustritt alarmiert. Die eintreffenden Einsatzkräfte konnten vor Ort nur einen ungewöhnlichen Geruch nach angebrannten Fett oder Speisen feststellen. Im Laufe des Einsatzes konnte ein Defekt an einem Backofen festgestellt werden. Dabei wurde die Abluftanlage des Backofens und alle Wohnungen in dem Objekt kontrolliert. Zirka 13 Personen, welche sich zu dem Zeitpunkt in dem Haus aufgehalten hatten, wurden zusätzlich durch den Rettungsdienst betreut und auf eine erhöhte Kohlenstoffmonoxid-Konzentration kontrolliert. Glücklicherweise wurde bei keiner Person eine erhöhte Konzentration nachgewiesen, so dass alle Bewohner nach einer Stunde wieder zurück in ihre Wohnungen konnten. Noch in der gleichen Nacht wurde der Leitstelle der Feuerwehr ein Zimmerbrand in dem gleichen Haus gemeldet. Bei Ankunft der Einsatzkräfte brannte es in der Küche der zuvor bereits betroffenen Gewerbeeinheit des Hauses. Dabei handelte es sich vermutlich um ein technischen Defekt eines Elektrogeräts. Der zuvor betroffene Backofen war diesmal nicht Auslöser des Feuerwehreinsatzes. Ein Trupp konnte den Brand schnell unter Kontrolle bekommen. Dabei wurden noch zwei Gasflaschen aus der Küche geborgen. Die Gasflaschen waren glücklicherweise nicht vom Brandereignis beaufschlagt, so das keine weitere Gefahr von den Gasflaschen ausging. Nach weiterer Belüftung wurde die Einsatzstelle der Polizei zur Brandursachenermittlung übergeben. Personen kamen auch bei diesem zweiten Ereignis nicht zu Schaden. (ALo)

