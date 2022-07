LPI-GTH: Mit Fahrzeug in Graben

Arnstadt (ots) - In Dosdorf geriet am gestrigen Nachmittag eine ungefähr fünf Meter lange Hecke in Brand. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 150 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Es kam zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de ...

