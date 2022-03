Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Denzlingen, LKr. Emmendingen: Einbruch in AWO-Räumlichkeit

Im Zeitraum zwischen Samstag, 13:00 Uhr, und Sonntag, 08:00 Uhr, verschaffte sich eine noch nicht ermittelte Täterschaft Zutritt zu den Räumlichkeiten der AWO in der Stuttgarter Straße, Hausnummer 1. Wie es aussieht, hatte die Täterschaft es wohl auf Bargeld abgesehen und brach mit roher Gewalt einige Türen im Gebäude auf. Wer in diesem Zusammenhang Wahrnehmungen gemacht hat, welche mit dieser Straftat in Verbindung stehen könnten, möge sich mit dem Polizeiposten Denzlingen in Verbindung setzen. Telefon: 07666/9383-0.

