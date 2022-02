Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Liemke

Gütersloh (ots)

Schloß Holte - Liemke (aw)- Am Donnerstag, den 24.02.2022 gegen 13:40 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der Kreuzung Kattenheide / Kohlriege in Schloß Holte, Stadtteil Liemke. Ein 46jähriger Verler befuhr mit 3 weiteren Insassen in seinem Touran die Straße Kohlriege. An der Straße Kattenheide übersah er einen von rechts kommenden Renault einer 21jährigen Frau aus Schloß Holte und ihrer Beifahrerin und kollidierte im Kreuzungsbereich. Alle sechs Personen wurden verletzt; drei davon in örtliche Krankenhäuser gebracht. Eine Lebensgefahr besteht bei niemandem. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 17 000 Euro geschätzt. Zwecks Unfallaufnahme mussten die Straßen zeitweise gesperrt werden.

