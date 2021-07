Feuerwehr Plettenberg

FW-PL: THW und Feuerwehr sichern an Else gelegenes Gebäude vor Unterspülung

Plettenberg (ots)

Von Freitagnachmittag bis - abend (23.Juli) sicherten die Freiwillige Feuerwehr Plettenberg und das THW ein am Elsebach gelegenes Gebäude vor einer bedenklichen Unterspülung. Nachdem am Freitag durch einen städtischen Bauingenieur vor Ort festgestellt worden war, dass die das Gebäude schützende Steinmauer vom letzten starkregenbedingten Elsebach-Hochwasser fast vollständig abgetragen worden war und eine Beeinträchtigung des Gebäudefundaments auch durch angekündigten neuen Starkregen keinesfalls ausgeschlossen sei, wurde - um die Gefahr einer bedenklichen Unterspülung zu bannen - von Feuerwehreinsatzleitung und Ordnungsamt veranlasst, dass per Bagger eine Steinvor- und -aufschüttung wieder errichtet wurde. Sodann wurde mit technischem Spezialgerät des THW und vereinten Feuerwehrkräften das Gebäudefundament mit so genannten "Bigpacks" (gefüllt mit jeweils 0,5 t Sand) gegen das Gewässer zunächst gesichert. Bürgermeister Ulrich Schulte und Ordnungsamtsleiter Thorsten Spiegel sprechen allein Einsatzkräften Dank und Anerkennung für ihren tatkräftigen Einsatz und ihr umsichtiges Handeln aus.

Original-Content von: Feuerwehr Plettenberg, übermittelt durch news aktuell