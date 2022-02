Polizei Gütersloh

POL-GT: 88-jähriger Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Rietberg (FK) - Auf der Wortstraße ist es am Mittwochvormittag (23.02., 11.20 Uhr) zu einem schweren Unfall gekommen. Zum Unfallzeitpunkt beabsichtigte eine 28-jährige Paketzustellerin auf ihrem Fahrzeug auszusteigen. Als sie die Fahrertür ihres am Straßenrand geparkten Auslieferungsautos öffnete, stieß ein die Wortstraße entlangfahrender 88-jähriger Pedelec-Fahrer mit der Tür zusammen. Der Pedelec-Fahrer kam aus Richtung Klosterstraße. Der Rietberger stürzte von seinem Zweirad und verletze sich dabei schwer. Unter notärztlicher Begleitung wurde er in ein Gütersloher Krankenhaus gefahren.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell