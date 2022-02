Polizei Gütersloh

POL-GT: Farbschmierereien am Schloss Rheda

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - In den vergangenen Wochen haben bislang unbekannte Personen mehrere Fassaden am Schloss Rheda (Steinweg) mit Farbe beschmiert. Die Unbekannten nutzten schwarze Farbe, mit welcher sie einzelne kurze Wörter und Zahlen an die Wände schrieben. Unter anderem an einen Kiosk auf dem Gelände.

Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben dazu machen? Wer hat Personen in der Umgebung beobachtet? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

