Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Feudenheim: Auto total ausgebrannt

Mannheim-Feudenheim (ots)

Aus bislang unbekannten Gründen geriet am Freitagmorgen, kurz nach 7 Uhr, ein VW Bus im Stadtteil Feudenheim in Brand. Der 36-jähriger Fahrer bemerkte bereits in der Banater Straße eine Rauchentwicklung und konnte das Fahrzeug noch bis zum Kreisverkehr Lauffener Straße/Neckarstraße fahren, wo er es verlassen musste.

Trotz schnellen Eingreifens der Feuerwache Nord brannte der VW Bus vollständig aus. Wie hoch der Schaden an dem über 20 Jahre alten Bulli ist unbekannt.

Eine Fachfirma war zur Reinigung der Fahrbahn eingesetzt.

Die Überreste das Fahrzeuges wurden abgeschleppt. Gegen 8.30 Uhr war der Kreisverkehr wieder frei.

