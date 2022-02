Polizei Gütersloh

POL-GT: Jugendliche greifen 17-Jährigen an und randalieren in einem Bus

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Mittwochabend (23.03., 23.10 Uhr) wurde die Polizei über eine Schlägerei auf einem Tankstellengelände an der Verler Straße informiert.

Um kurz nach 23.00 Uhr betrat ein 17-jähriger Gütersloher das Gelände. Er wurde von einer Dreiergruppe angesprochen. Die 14, 15 und 15 Jahre alten Jugendlichen forderten den Zeugenangaben nach Bargeld. Anschließend schlugen sie auf den 17-Jährigen ein. Alle drei Tatverdächtigen gingen den Gütersloher mehrfach tätlich an. Zudem drohten sie abwechselnd mit einem Nothammer. Über die Schläge hinaus, beleidigten sie den 17-Jährigen in erschreckend aggressiver Art und Weise.

Der 17-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Zeugen beobachteten die Szene und unternahmen erste Versuche, die Situation zu entzerren. Die drei Jugendlichen zeigten sich auch der Polizei gegenüber sehr aufgebracht und beruhigten sich kaum. Von den Maßnahmen vor Ort waren sie nicht beeindruckt.

Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass die drei vor dem Übergriff vermutlich in einen an der Verler Straße abgestellten Reisebus gewaltsam eingedrungen sind. In dem Bus randalierten sie. Zudem urinierten sie offensichtlich auf die Sitze. Als sie den Bus mit den Nothämmern verließen, ließ einer der Angreifer sein Smartphone in dem Bus liegen.

Die Erziehungsberechtigten der Minderjährigen wurden in Kenntnis gesetzt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell