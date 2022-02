Polizei Gütersloh

POL-GT: 17-Jähriger zielt mit Waffe auf Polizeibeamte

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Dienstagmittag (22.02., 13.10 Uhr) befuhr eine Streifenwagenbesatzung die Kaiserstraße im Bereich des ZOB, als ein 17-jähriger Gütersloher mit einer dem Anschein nach echten Schusswaffe auf die Beamten zielte und mehrfach den Abzug betätigte.

Zum Zeitpunkt des Vorfalls war das Gelände des ZOB durch eine Vielzahl von Schülern und Schülerinnen sowie weiteren Passanten stark belebt. Während der Vorbeifahrt der Beamten konnten diese erkennen, dass ein Jugendlicher mit einer augenscheinlichen Schusswaffe hantierte. Als die Polizistin und der Polizist in Richtung des Jungen fuhren, richtete dieser die Schusswaffe gegen die Beamten und drückte mehrmals ab. Hierbei löste sich dem Vernehmen nach kein Schuss. Einer sofortigen Aufforderung der Polizeikräfte die Waffe auszuhändigen kam der 17-Jährige umgehend nach. In einer ersten Einlassung gab der Jugendliche an, sich einen Spass erlaubt und es lustig gefunden zu haben. Bei der Pistole handelte es sich um eine nicht geladene Softairwaffe, die in Form und Art der Ausführung einer echten Schusswaffe ähnelte.

Die Beamten stellten die Pistole in der Folge sicher. Gegen den 17-Jährigen wurde zudem ein Strafverfahren wegen Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Die Erziehungsberechtigten wurden über das Verhalten ihres Kindes in Kenntnis gesetzt.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell