POL-GT: Einbruch in Fahrradgeschäft - E-Bikes und Fahrradzubehör gestohlen

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (MK) - Auf dem Areal eines großen Bekleidungsfachgeschäfts an der B513 in Marienfeld (postalisch Südfeld) haben sich bislang unbekannte Täter bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag (18.02. - 19.02.) gewaltsam Zutritt zu einem Fahrradgeschäft verschafft.

Die Einbrecher hebelten den Erkenntnissen nach zunächst massiv die Eingangstür des Ladens auf. Im Verkaufsraum hatten es die Einbrecher in der Folge gezielt auf vier E-Bikes sowie diverser Pedelec-Akkus, Fahrradbauteilen und -zubehör abgesehen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum im Bereich des Tatorts oder in der Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

