POL-REK: 210714-4: Alkoholisierten Autofahrer ins Polizeigewahrsam gebracht

Dank eines aufmerksamen Zeugen (77) hat die Polizei am Dienstagnachmittag (13. Juli) in Elsdorf einen stark alkoholisierten Autofahrer (47) angetroffen und eine Blutprobe veranlasst. Ein Atemalkoholtest des 47-Jährigen ergab einen Wert von mehr als 3,4 Promille. Das Verhalten des Mannes war alkoholbedingt so unabsehbar, dass die Beamten ihn mit dem Ziel der Gefahrenabwehr in Gewahrsam nahmen. Nach erfolgter Ausnüchterung entließen ihn die Beamten aus ihrer Obhut. Vorher beschlagnahmten sie auf Anordnung der Staatsanwaltschaft seinen Führerschein.

Gegen 18.30 Uhr beobachtete ein Zeuge auf der Köln-Aachener-Straße, wie ein Mann schief mit seinem Renault parkte. Der Fahrer soll dann ausgestiegen und zu einem Gebüsch getorkelt sein. Dort habe er uriniert und sei anschließend auf einer angrenzenden Wiese gestürzt und liegengeblieben. Daraufhin alarmierte der 77-Jährige die Polizei.

Rettungskräfte brachten den Alkoholisierten zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Dort entnahm ihm ein Arzt auf Anordnung der Polizisten eine Blutprobe. Da der 47-Jährige nicht behandlungsbedürftig war, aber nicht gefahrlos entlassen werden konnte, musste er seinen Rausch in einer Zelle ausschlafen.

Die Polizisten stellten die Autoschlüssel sicher und fanden im Fahrzeug eine zum Großteil geleerte Flasche Vodka. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an. (he)

