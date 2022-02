Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Friseursalon an der Martin-Luther-Straße

Gütersloh (ots)

Halle/ Westf. (MK) - Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht von Montag auf Dienstag (21.02., 18.30 Uhr - 22.02., 07.45 Uhr) gewaltsam in einen Friseursalon an der Martin-Luther-Straße eingedrungen. Die Einbrecher hebelten die Ladentür auf und entwendeten den Erkenntnissen zufolge eine geringe Menge Bargeld aus der Kasse.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum im Bereich des Tatorts oder in der Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell