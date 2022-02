Polizei Gütersloh

POL-GT: Diebe auf Beutezug in Gütersloh festgenommen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Als die Geschädigte eines Taschendiebstahls am Dienstag (22.02.) eine Anzeige auf der Polizeiwache in Gütersloh erstatten wollte, befanden sich die Tatverdächtigen bereits im Polizeigewahrsam. Die Dame war zuvor in einem Discountmarkt an der Straße Auf dem Stempel einkaufen.

Gegen 11.30 Uhr wurden zivil ermittelnde Kriminalbeamte der Kreispolizeibehörde Gütersloh auf einen älteren VW an der Rhedaer Straße aufmerksam. In dem Auto befanden sich drei Personen. Ein Mann aus dem Auto war zuvor dabei beobachtet worden, als er eine Papiertüte in einem Mülleimer in der unmittelbaren Nähe entsorgte. Als die Beamten die Personen in dem Wagen kontrollierten, konnten in ihren Taschen sowie auch im Fahrzeuginnenraum auffällig hohe Bargeldsummen festgestellt werden. Zudem konnte in dem Mülleimer die Geldbörse der Geschädigten aufgefunden werden. Über das Bargeld hinaus, wurden in dem Fahrzeug Hinweise aufgefunden, dass das Trio bereits in mehreren Discountmärkten unterwegs war. Auch über die Kreisgrenzen hinaus. Es besteht der Verdacht, dass die drei Diebe mit derselben Masche in mehreren Städten auf Beutezug waren.

Alle drei Personen wurden vor Ort vorläufig festgenommen. Der VW wurde sichergestellt.

Die 33-jährige Frau und ihre 57- und 48- jährigen Begleiter werden am Mittwochnachmittag einem Haftrichter vorgeführt. Alle drei sind rumänische Staatsangehörige ohne festen Wohnsitz in Deutschland.

