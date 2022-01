Polizei Bonn

POL-BN: Vorrang missachtet: 20-jähriger Autofahrer schwer verletzt

Bonn (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Endenicher Straße in der Bonner Weststadt wurde am Mittwoch, 05.01.2022, 15:30 Uhr, ein 20-jähriger Autofahrer schwer verletzt. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand wollte der junge Fahrer mit seinem Pkw von der Endenicher Straße nach links in die Karlstraße abbiegen.

Hierbei missachtete er allerdings den Vorrang eines entgegenkommenden 46-jährigen Autofahrers, der mit seinem Fahrzeug in Richtung "Endenicher Ei" unterwegs war. Bei dem Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde der 20-Jährige so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungstransportwagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der 46-jährige Autofahrer erlitt leichte Blessuren, die in einem Krankenhaus ambulant versorgt wurden. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos wurden durch Abschleppwagen abtransportiert.

