Polizei Dortmund

POL-DO: Festnahmen nach Taschendiebstahl-Serie: Zivilbeamte treffen Tatverdächtige in der Straßenbahn an

Dortmund (ots)

Intensive Ermittlungsarbeit der Dortmunder Polizei führte am Samstag (8. Januar) an der Kaiserstraße in Dortmund zu einem erfreulichen Fahndungserfolg. Zivilbeamte nahmen zwei Frauen fest, die dringend tatverdächtig sind, in den vergangenen Wochen mehrere Taschendiebstähle begangen zu haben.

In den vergangenen Wochen meldeten sich einige - meist ältere - Geschädigte auf der Wache Körne und erstatteten Anzeige wegen Taschendiebstahls. Somit lag recht früh eine gute Personenbeschreibung der Tatverdächtigen vor.

Die beiden tatverdächtigen Frauen (30 und 26) gingen bei ihren Diebstählen stets nach dem gleichen Muster vor und versuchten, in der U 43 Beute bei älteren Personen zu machen. In einem Fall gelang es im Anschluss sogar, unberechtigterweise Geld mit einer gestohlenen EC-Karte abzuheben. Zivilbeamte bestreiften die Straßenbahnlinie daher und wurden schon bald auf die Tatverdächtigen aufmerksam - die sich erneut auffällig nah an älteren Fahrgästen positionierten.

Aufgrund der Ähnlichkeit zum Fahndungsfoto des EC-Karten-Diebstahls überprüften die Beamten die Frauen und nahmen sie vorläufig fest. Sie sind bereits einschlägig wegen Eigentumsdelikten polizeibekannt.

